'Niet ondenkbaar dat ontslag Tolhoek overwogen wordt'

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

LottoNL-Jumbo maakte gisteravond bekend dat drie renners om disciplinaire redenen zijn weggestuurd uit het trainingskamp van de ploeg in het Spaanse Girona. Behalve Tolhoek zijn dat Juan-Jose Lobato en Pascal Eenkhoorn. Het drietal had buiten medeweten van de ploegarts slaapmedicatie in bezit of in gebruik.

Gebroken renner

Volgens communicatie-manager Ard Bierens van de wielerploeg is Tolhoek door de ploegleiding terug op het vliegtuig naar Nederland gezet. Volgens Bierens als een 'gebroken renner', die schuldbewust is. "Iedereen die Antwan kent, weet dat hij serieus met zijn sport bezig is. Dit is een klap in het gezicht en komt uit de lucht vallen."

Ontslag?

Tolhoek zal moeten afwachten wat de ploegleiding verder beslist. "We willen nu niet uit emotie handelen en gaan alles op een rijtje zetten. Alle opties zijn nog open. Het trainingskamp is vrijdag afgesloten. Het kan dus zijn dat hij zaterdag weer op de fiets zit. Het is niet ondenkbaar dat ontslag overwogen wordt", stelt Bierens.

Geen doping

Het gaat volgens de ploeg om niet-dopinggeduide middelen. Maar volgens Bierens is het nog steeds een ernstige overtreding van de huisregels van de ploeg. ''De medicatie was niet op voorschrift van onze medische staf. Dit is voor ons niet te tolereren. Als je iets nodig hebt van een apotheek of dokter, dan moet dat gemeld worden bij onze ploegdokter. Die inventariseert of dat inderdaad nodig is. Wat niet te tolereren is, is dat renners via andere dokteren of wegen zelf medicatie aanschaffen. Dat is ook contractueel vastgelegd."

Communicatie-manager Ard Bierens van LottoNL-Jumbo over de maatregel die de ploeg heeft genomen tegen Antwan Tolhoek

