Knobbeltje in de borst? Meteen dezelfde dag uitslag!

Of de wereld even vergaat

Vrouwen krijgen na een reeks onderzoeken meteen te horen of er niets aan de hand is, of dat verder onderzoek nodig is. Door die snelle medische molen ging ook Isabella van den Berg uit Lewedorp. "Je zit toch in spanning. Het is net of de wereld heel even vergaat. Je weet dat iedereen het kan krijgen, maar als het jezelf aangaat is dat heel erg ingrijpend." Ze vindt het erg fijn dat ze op dezelfde ochtend nog de uitslag krijgt. "Dat is hartstikke goed. Je weet meteen of het goed is of dat er twijfel is. Dat is super."

Niet alleen de onderzoeken gaan snel, ook de wachttijd voordat je naar het ziekenhuis kunt komen is veel korter. Binnen twee dagen kunnen vrouwen terecht. "Wat ik prettig vind, is dat de patiënten heel snel bij ons terecht kunnen, zodat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk is", zegt chirurg-oncoloog Marjan Reichart.

Is er een vermoeden van borstkanker? Deze route doorloop je: 1. Als eerste kom je bij de medisch specialist. Die vraagt naar je medische geschiedenis en doet een lichamelijk onderzoek.

2. Er worden röntgenfoto's gemaakt.

3. De radioloog bekijkt de röntgenfoto's en maakt echo's.

4. Is er na de röntgen en de echo een serieus vermoeden van borstkanker, dan krijg je een punctie.

5. Dan volgt al de uitslag bij de medisch specialist. Is er niets verontrustends gevonden op de röntgenfoto's of de echo's dan hoeven geen verder onderzoeken meer gedaan te worden. Is er wel iets gevonden dat wijst op borstkanker, dan krijgt u de uitslag van de punctie een dag later.

6. Als de punctie de diagnose borstkanker geeft, ligt er binnen vijf werkdagen een behandelplan.

Samenwerking Zeeuwse ziekenhuizen

De borstkankerzorg is een van de terreinen waarop de samenwerking tussen ziekenhuis Zorgsaam en ziekenhuis ADRZ wèl tot stand is gekomen. De ziekenhuizen werken nu volgens dezelfde procedures. Het ADRZ bespreekt gezamenlijk elke borstkankerpatiënte in een groot team van artsen. In het multidisciplinaire team zitten chirurgen van ADRZ en ZorgSaam, de patholoog, de radioloog, de gespecialiseerd verpleegkundigen en radiotherapeuten van het ZRTI.

Bij gecompliceerde patiënten schuift ook een chirurg van het Erasmus MC aan. Samen overleggen zij welke behandeling het beste is. De samenwerking tussen ZorgSaam, ADRZ en ZRTI in een gezamenlijk team moet de kwaliteit van de borstkankerzorg verhogen.

Eerder werd gesteld dat patiënten op de spoedigst beschikbare plek terecht kunnen, ofwel in Vlissingen ofwel in Terneuzen. Daarvan is nog geen sprake. De ziekenhuizen hebben beide genoeg capaciteit om patiënten uit de eigen regio snel te onderzoeken en te behandelen. Mocht er in de toekomst mogelijk wel krapte zijn, dan zullen de ziekenhuizen wel patiënten naar elkaar doorsturen.

(foto: Omroep Zeeland)

Voor Isabella van den Berg blijkt uit alle onderzoeken dat zij geen borstkanker heeft. De verdikking in haar borst komt waarschijnlijk door een bloeduitstorting na een verkeersongeval. "Dat is een hele opluchting!" Alles bij elkaar was zij drie uur in het ziekenhuis.