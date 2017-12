Deel dit artikel:











Brand veroorzaakt stroomstoring in Cadzand-Bad

Door een brand in een transformatorhuisje aan de Kievitenlaan in Cadzand-Bad, zit een deel van het dorp zonder stroom. De brand is inmiddels geblust, medewerkers van energiebedrijf Enduris zijn ter plaatse om de stroomstoring op te lossen.

Het transformatorhuisje aan de Kievitenlaan in Cadzand-Bad (foto: Google Maps) 728 adressen zitten momenteel zonder stroom. Medewerkers van Enduris proberen als eerste het station veilig te stellen en te onderzoeken of de adressen via een andere ingang van stroom kunnen worden voorzien. Enduris verwacht de storing in de loop van de middag op te lossen.