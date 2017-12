Storing voorbij: Cadzand-Bad heeft weer stroom

De brand was al snel geblust, maar de gevolgen voor de omwonenden waren groot. Medewerkers van energiebedrijf Enduris waren urenlang bezig om de stroomvoorziening te herstellen.

Noodstroom

De melding van de brand aan de Kievitenlaan kwam rond 11.35 uur binnen. De brandweer zette twee blusvoertuigen in. Ook werd een noodstroomaggregaat ingezet om de huishoudens zo snel mogelijk stroom te leveren.

Via een ander punt

In eerste instantie zaten 728 adressen zonder stroom, maar het merendeel van de woningen kreeg al snel via een ander punt stroom aangeleverd. Rond 13.00 uur zaten er nog 127 adressen zonder stroom. Een woordvoerder van Enduris verwachtte dat om 18.00 uur alle adressen weer stroom zouden hebben, maar dat doel werd niet behaald.

Het lukte namelijk niet om het noodaggregaat aan te sluiten, het had niet de juiste aansluitingen. Daarom moest er een ander exemplaar uit Goes worden gehaald. De nieuwe voorspelling was dat de laatste huishoudens om 20.30 uur weer aangesloten zijn op een stroomvoorziening. Die verwachting werd later bijgesteld naar 21.00 uur. Het nieuwe aggregaat was aangekomen, maar het moest nog wel worden aangesloten. Uiteindelijk was dat om 21.34 uur gelukt.

'Meer dan op de aanknop drukken'

"Je zou misschien denken dat het een kwestie is van een noodstroomaggregaat erheen halen en op de aanknop drukken, maar zo makkelijk gaat het niet", legde een woordvoerder van Enduris uit. "Er moest het een en ander schoongemaakt worden en er moest apparatuur worden vervangen. Dat duurde nu eenmaal even. Maar onze monteurs waren hard aan het werk om het zo snel mogelijk op te lossen."