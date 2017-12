Deze kinderen bestraten 'school' voor een veiligere omgeving

In de omgeving zijn ook schoolzoneborden opgehangen (foto: Omroep Zeeland)

De Goede Polder is de laatste school van de zeven scholen in Veere die verkeersveilig zijn gemaakt. Dat begint al bij de kruispunten in de buurt van de school. Autoverkeer wordt daar nu met verkeersborden duidelijk gemaakt dat ze zich in een schoolzone bevinden en dat ze snelheid moeten matigen. De nieuwe borden zijn voorzien van kindertekeningen en zien er dus vrolijk uit, maar de boodschap is ernstig.

'Bijna ongelukken'

"Gelukkig is het nog nooit echt fout afgelopen, maar er gebeuren wel veel 'bijna ongelukken' vlakbij scholen. Kinderen kunnen daar zo maar enthousiast de straat op rennen en daar moeten de automobilisten rekening mee houden," benadrukt wethouder Melse. Er geldt ook een stop- en parkeerverbod in een zone van 25 meter rondom de schoolingang. En er is een oversteekplaats voor voetgangers en een fietsenstalling gemaakt bij die ingang.

De leerlingen die de witte stenen voor het woordjes 'school' mogen leggen, begrijpen heel goed waar de stenen voor dienen. "Om auto's langzamer te laten rijden," zegt de 6-jarige Raymond. Ilse van 10 jaar heeft al wel eens meegemaakt dat het bijna fout ging. "Toen kwam er een auto heel hard door de straat rijden. Om stoer te doen, denk ik", vertelt ze.

Andere scholen

De veilige aanpak van de gemeente Veere werpt volgens de wethouder nu al zijn vruchten af bij de andere scholen in bijvoorbeeld Aagtekerke, Domburg en Meliskerke. "Wij zien heel duidelijk dat de weggebruikers meer rekening houden met de schoolgaande kinderen. Ze zijn alerter en zo voorkom je ongelukken", aldus Melse.