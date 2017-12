Sinke moet ex-medewerker 25.000 euro betalen na ontslag om kerkrel

Kerkrel leidt tot schadevergoeding medewerker Sinke (foto: Omroep Zeeland )

In Kruiningen zijn er in de gereformeerde gemeente twee kampen ontstaan. Eén groep sympathiseert met dominee Bredeweg, die is intussen uit de gereformeerde gemeente gestapt en kerkt in het dorpshuis. De andere groep blijft bij de gereformeerde gemeente naar de kerk gaan. De ex-medewerker zat in een ander kamp dan de broers Sinke. Zij vormen de directie van het bedrijf.

Overall moest meteen uit

Op 22 juli vorig jaar escaleerde de situatie. Volgens de medewerker zou er tegen hem zijn gezegd: "En jij gaat er nu uit en hebt op staande voet ontslag, want je zit er tot zover in." Vervolgens zou de man meteen zijn bedrijfskleding hebben moeten uittrekken en zou er aan zijn overall getrokken zijn. De medewerker protesteerde en zei dat hij toch niet in zijn ondergoed naar huis kon gaan. De man zou meteen zijn sleutels, telefoon en bedrijfsauto hebben moeten inleveren.

'Medewerker steelt'

Volgens de directie van Sinke is het anders is gelopen. Ze zouden hem gevraagd hebben om op te houden met praten over de kerkrel. De man zou hebben geantwoord dat hij niet wilde stoppen met zijn uitlatingen op de werkvloer en dat hij had voorzien dat Sinke hem met dit standpunt zou confronteren. Hij begreep dat hij niet langer voor Sinke kon werken en dat de arbeidsovereenkomst daarmee was beëindigd. Verder verwijt de directie de man van het verwijderen van bestanden en wachtwoorden en van diefstal uit de kas.

Tegen de muur gedrukt

Uit camerabeelden blijkt volgens de rechter dat de man buiten het kantoor op de vestiging van Sinke in Goes tegen de muur is gedrukt. De werkgever heeft hem ook enkele keren tegen de muur gestoten en dus is er sprake van geweld.

'Mishandeling absurd'

De rechter acht het niet bewezen dat er bestanden zijn gewist of sprake is van diefstal. Hij noemt het absurd dat de man zijn bedrijfskleding uit moest trekken en vindt dat de man op schandelijke wijze is gemolesteerd en mishandeld door Sinke. Het feit dat de man in een ander kamp zit wat de kerkrel betreft, is volgens hem geen grond voor ontslag.

De man van 49 jaar heeft intussen ander werk gevonden.

Lees hier de hele uitspraak.