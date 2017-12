Krapuul is dood, leve Van Talud!

Van Talud - Verweerd

Hoewel de drie al even bezig waren onder de naam Krapuul, voelt het als een soort van debuut. Tijdens het opnameproces kwamen de bandleden erachter dat die naam de lading niet meer dekte: "Koen en Peter begonnen ooit liedjes te schrijven met een kwinkslag. De liedjes veranderden, werden wat serieuzer. Daarbij bestaan er vooral in België meerdere verwijzingen naar muzikanten of groepen met Krapuul. Bovendien is het daar eerder een scheldwoord dan een kwinkslag."

Beelden

Zo werd Van Talud geboren, genoemd naar de schuine zijde van een dijk of verhoging. "Het woord is weliswaar van Franse afkomst, maar het is een naam die blijft hangen en beelden oproept. Die beelden proberen we ook in onze muziek vast te leggen."

Van Talud

Bescheiden

Om hun muziek te kunnen duiden, gebruiken ze graag de term Zeeuwse folk. Met als kanttekening dat de muziek net zo breed is als de inspiratie. De Zeeuwse roots fungeren daarbij als een rode draad. Peter: "Dat is iets waar we trots op zijn zonder dat we ermee willen pochen. Een Zeeuw blijft bescheiden."

De eerste single met videoclip heet Verweerd. Terugkomende zin in het nummer is: Ik kan niet meer weg. Peter: "Dat kan tweeledig opgevat worden. Of je hebt het gevoel vast te zitten, of je omarmt waar of wie je bent. Dit is natuurlijk aan de luisteraar zelf te bepalen."

Op het komende album speelt onder anderen Gait Klein Kromhof mee. De band presenteert het album op 28 februari 2018 in Porgy en Bess Terneuzen.