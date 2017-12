Jan Boogert redde vader en zoon uit de sloot: 'Als je een kind hoort huilen, dan spring je gelijk'

Auto in de sloot bij Oosterland (foto: Politie)

Boogert was onderweg met zijn auto toen hij op de Molenweg een andere bewoner van Oosterland, Jantine Otte, met knipperende autolichten zag staan. "Zij had de meldkamer al aan de lijn en gaf de telefoon aan mij", vertelt Boogert. "Toen ik de locatie doorgaf aan die man, hoorde ik een jongetje schreeuwen. Toen heb ik gelijk gezegd: 'Ik geef je terug aan deze mevrouw, want ik hoor er eentje schreeuwen. Ik ga nu het water in!'"

Als er eentje voor mij had gereden die gestopt was, dan had die denk ik hetzelfde gedaan." Jan Boogert uit Oosterland

Op dat moment staken alleen de wielen en een stukje van de achterkant van de auto nog boven het water uit. "Toen ben ik in het water gesprongen en heb ik de auto zo ver terug kunnen duwen dat ik de deur open kon krijgen. Vervolgens heb ik eerst de bestuurder eruit gehaald en daarna kon ik bij die kleine jongen van negen jaar. Die heb ik eruit gehaald en toen... Toen had ik het koud", lacht Boogert.

Nuchter

De vrachtwagenchauffeur uit Oosterland is er maar nuchter onder. "Ik kwam er toevallig langs. Als er eentje voor mij had gereden die gestopt was, dan had die denk ik hetzelfde gedaan. Tenminste, ik neem aan dat als je een kind hoort huilen, dat je dan niet nadenkt maar gelijk springt."

Hij vindt zelf dus niet dat hij een held is, maar daar denkt de gemeente Schouwen-Duiveland anders over. Burgemeester Gerard Rabelink gaf zowel kinderredder Boogert als Otte, die als eerste ter plaatse was en de politie belde, vanmiddag een bloemetje om hen te bedanken voor hun kordate optreden.

Licht onderkoeld

Hoe de auto in het water raakte, is nog niet bekend. De 55-jarige bestuurder uit Nieuwerkerk werd met pijn in zijn rug voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Zijn 9-jarige zoon was licht onderkoeld en werd door de ambulancedienst naar huis gebracht.

De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.

Lees ook: