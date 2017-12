Deel dit artikel:











Jong Zeeland oefent tegen Regioselectie Schouwen-Duiveland

Jong Zeeland speelt op zaterdag 23 december een oefenwedstrijd tegen de Regioselectie Schouwen-Duiveland. De wedstrijd wordt gespeeld in Bruinisse op het sportpark van Bruse Boys. Bij Jong Zeeland is GOES met zes spelers hofleverancier. Bij Schouwen-Duiveland levert Bruse Boys de meeste spelers met zes voetballers.

Jong Zeeland in augustus 2017 (foto: Paul ten Hacken) Jong Zeeland bestaat uit de beste Zeeuwse voetbaltalenten tot en met 23 jaar. De stichting Zeeuws Elftal, die de wedstrijden van Jong Zeeland organiseert, heeft de selectie bekendgemaakt voor het oefenduel tegen de Regioselectie Schouwen-Duiveland. Selectie Jong Zeeland coach: Nick Corré Nick van de Velde (Axel) Maas Boogaard (De Meeuwen) Sjef van de Kinderen (Axel) Sjoerd Verhulst (Oostkapelle) Boy de Jonge (GOES) Koen Nieuwkoop (Tholense boys) Erwin Franse (GOES) Sam Nieuwkoop (Tholense boys) Francis Kabwe Manengela (GOES) Milton Roemeratoe (Vlissingen) Jan Paul van Hecke (GOES) Renzo Roemeratoe (Vlissingen) Jop Dekker (GOES) Guus de Leeuw (Yerseke) Klaas van Hecke (GOES) Levi Mombarg (Zeelandia Middelburg) Jesse Kerkhove (De Meeuwen) Ook de selectie van de Regioselectie Schouwen-Duiveland is bekend. Coach Thomas de Ridder kan over zestien spelers beschikken. Selectie Schouwen-Duiveland coach: Thomas de Ridder Rudi van de Bijl (Bruse Boys) Robert de Bruine (Duiveland) Koen van de Berge (Bruse Boys) Ray Kroon (GOES) Michel Maaskant (Bruse Boys) Sven Heijboer (MZC'11) Johan Vroegindeweij (Bruse Boys) Rody Vermue (MZC'11) Marco Ketting (Bruse Boys) Jesse van de Linde (MZC'11) Yarick Dorst (Bruse Boys) Mesoud Osmanie (MZC'11) Simon de Bruine (Duiveland) Dimitri Hooftman (Kethel Spaland) Matthijs Verstrate (Duiveland) Delano Westerink (De Westhoek) Het duel in Bruinisse begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Arjan van de Reijt uit Ritthem.