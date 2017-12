Pinpasdief Sint-Maartensdijk meldt zich bij de politie en bekent

Pinpasdief in Sint-Maartensdijk loopt over straat met hond (foto: Opsporing Verzocht)

In de nacht van 14 op 15 maart werd bij een inbraak in een woning aan de Westpoort in Sint Maartensdijk een pinpas gestolen. Met die pinpas werd even later gepind. Op beelden van de inbraak en van het pinnen kwam de verdachte herkenbaar in beeld. Op de pinbeelden was ook zijn hond te zien.

Vijftien tips

Na de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er vijftien tips binnen, waaronder van mensen die de verdachte en zijn hondje hadden herkend op de beelden. Hij meldde zich bij de politie en werd vanmorgen aangehouden en verhoord. Hij zit nog vast.

