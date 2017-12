Deel dit artikel:











Politieagenten spelen even voor schaapsherder

In Hulst ging de politie vannacht op schapenjacht. De agenten rukten uit na de melding dat een stuk of 25 schapen over de Abdsdaalseweg in Hulst liepen, bij de rotonde. Omdat onduidelijk was waar de dieren vandaan kwamen en wie de eigenaar was, hebben de agenten de schapen voor de veiligheid in de dichtstbijzijnde wei gedreven.

Schapen in een wei (foto: Corina Eijkman, Zaamslag) Nadat de eigenaar was getraceerd kon die zijn ontsnapte dieren weer ophalen.