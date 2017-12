'Tweede vondelingenkamer is juist in Zeeland hard nodig'

De kamer bevindt zich in het ziekenhuis ADRZ maar is bereikbaar via een deur aan de zijkant van het gebouw. Het is klein kamertje met een ledikant, een stoel en een brief voor de moeder. Ook hangt er een intercom waarmee de vrouw eventueel nog hulp met een vertrouwenspersoon kan zoeken.

Juist in Zeeland zijn er heel veel kwetsbare zwangeren." Kitty Nusteling, Stichting Beschermde Wieg

"Juist in Zeeland zijn er heel veel kwetsbare zwangeren", vertelt Kitty Nusteling van Stichting Beschermde Wieg. Tijdens het driejarig bestaan van de stichting zijn vijfhonderd vrouwen geholpen. Waar die precies vandaag komen maakt de stichting niet bekend maar Nusteling vertelt wel: "In Zeeland is wel sprake van een piek, daarom wilden we graag een extra kamer."

Stichting Beschermde Wieg bestaat sinds 2014 en heeft inmiddels acht vondelingenkamers in Nederland. Twee daarvan zijn in Zeeland, in Middelburg en Goes. De stichting biedt hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn en dit met niemand kunnen delen. De vondelingenkamers zijn bedoeld als laatste noodmiddel voor wanhopige moeders.

In de vondelingenkamer kan de moeder haar gegevens achterlaten, maar het is ook mogelijk om het kindje anoniem te vondeling te leggen. Dit is juridisch gezien niet toegestaan, maar de vondelingenkamers van de stichting worden momenteel gedoogd.

Daad van liefde en zorg

"Wij pleiten voor een officiele wetswijziging dat vrouwen die een veilige plek zoeken voor hun baby niet strafbaar zijn. Dat is een daad van liefde en zorg en dat zouden we ook heel graag in de wet terug willen zien", aldus Nusteling.

Er zijn nu kamers in Papendrecht, Groningen, Oudenbosch, Rotterdam, Zwolle, Den Haag, Middelburg en dus Goes. In Nederland werd vorig jaar voor het eerst gebruikgemaakt van een vondelingenkamer. Dat was in Groningen.

Op de website van Stichting Beschermde Wieg staat meer informatie en een noodnummer voor zwangere vrouwen die hulp nodig hebben.