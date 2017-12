Oud-politicus Piet Hamelink kan niet stilzitten

Jarenlang was Hamelink Statenlid voor de PvdA in Provinciale Staten van Zeeland, vakbondsbestuurder én woordvoerder voor het Roompotconcern, waar hij de rechterhand was van Roompotbaas Henk van Koeveringe. Hamelink is nu, sinds zijn pensioen en vertrek uit de politiek een paar jaar geleden, zeer betrokken bij onder meer culturele vereniging NUT op Noord-Beveland. Ook doet hij vrijwilligerswerk voor ouderen in zijn omgeving.

De oudste van elf kinderen

Zijn sociale bewogenheid stamt volgens Hamelink uit zijn jeugd. "Een arm gezin, ik ben de oudste van elf kinderen. Er was weinig gelegenheid voor scholing; ik moest op mijn veertiende na twee jaar ambachtsschool van school af om te gaan werken." Dankzij zelfstudie en "doordat mensen mij wilden helpen en kansen gaven" wist Hamelink zich op te werken.

Oud-politicus Piet Hamelink wil ieder mens een waardig afscheid geven. (foto: Omroep Zeeland)

Omdat Piet Hamelink de laatste jaren ook optrad als trouwambtenaar, was het voor hem een logische stap om ook te gaan spreken op uitvaarten. Hij doet dat voor het Humanistisch Verbond, tegen een onkostenvergoeding, als de familie van de overledene dat niet kan of wil. "Ieder mens verdient een waardig afscheid", motiveert Hamelink dit werk.

Niet hard en zakelijk, maar menselijk

Het spreken tijdens een uitvaart is volgens Hamelink niet te vergelijken met het spreekgestoelte in de politiek. "Ook tijdens politieke toespraken leg je er natuurlijk emotie in, om je tegenstanders ergens van te overtuigen. Maar een politieke toespraak kan hard en zakelijk zijn, een toespraak bij een uitvaart is veel menselijker."