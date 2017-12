Raadslid Hulst 'aan zijn lot overgelaten'

Stadhuis gemeente Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De partij Hulst Anders is het geesteskind van Jan van Puyvelde, die ook in het bestuur zit van gemeenschapshuis De Warande in Sint Jansteen en activiteitencentrum Den Dullaert in Hulst. Zijn partij behaalde in 2014 één zetel in de raad, maar Van Puyvelde mocht zelf niet aantreden als raadslid.

Hij woont namelijk zelf niet binnen de gemeentegrenzen, sterker nog: hij woont niet binnen de landsgrenzen. De uit het Belgische Sint-Gillis-Waas afkomstige bestuurder en politicus woont nog altijd aan de Belgische kant van de grens.

Onvoldoende steun

Theo Rombout zegt nu dat hij zich al vanaf het begin van deze raadsperiode onvoldoende gesteund voelt door Van Puyvelde. "Zo is er zelfs nog nooit een vergadering geweest van Hulst Anders. Ik voel me enorm aan m'n lot overgelaten."

Rombout zegt nu voor Groot Hontenisse te hebben gekozen omdat hij zelf uit één van de dorpen (Lamswaarde) van de voormalige gemeente Hontenisse afkomstig is. "Ik ken die jongens. Bovendien ben ik het vaak eens met hun standpunten". Op de vraag waarom hij niet eerder is overgestapt, zegt hij het zo lang te hebben volgehouden 'uit beleefdheid'.

Rombout zegt dat er van alle kanten positief op zijn overstap is gereageerd. Of hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op de kandidatenlijst van Groot Hontenisse staat weet hij nog niet.

Integriteit

Overigens werden er onlangs vraagtekens gesteld bij de integriteit van Van Puyvelde. Als bestuurder van Den Dullaert weigerde hij om inzage te geven in de jaarcijfers. Bovendien liet hij de statuten aanpassen, zodat hij langer kan aanblijven als bestuurder, tot ver na zijn pensioen.

Van Puyvelde was vanavond nog niet bereikbaar voor commentaar.