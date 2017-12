Raadslid maakt opmerkelijke overstap, is dit de doodsteek voor Hulst Anders?

Stadhuis gemeente Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De stap van Rombout is opmerkelijk, want het betekent waarschijnlijk de doodsteek voor Hulst Anders. De kans is groot dat die partij ophoudt te bestaan, want Theo Rombout is het enige raadslid, dus is Hulst Anders nu niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Of de partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart is nog niet bekend.

'Nieuwe website'

Wie de site van Hulst Anders bezoekt, krijgt de mededeling dat er gewerkt wordt aan een nieuwe website, met onderaan in het colofon 'Copyright 2013'. Het lijkt er dus op dat die nieuwe website wel erg lang op zich laat wachten.

De partij Hulst Anders is het geesteskind van Jan van Puyvelde, die ook in het bestuur zit van gemeenschapshuis De Warande in Sint Jansteen en activiteitencentrum Den Dullaert in Hulst. Zijn partij behaalde in 2014 één zetel in de raad, maar Van Puyvelde mocht zelf niet aantreden als raadslid.

Niet binnen gemeentegrenzen

Hij woont namelijk zelf niet binnen de gemeentegrenzen, sterker nog: hij woont niet binnen de landsgrenzen. De uit het Belgische Sint-Gillis-Waas afkomstige bestuurder en politicus woont nog altijd aan de Belgische kant van de grens.

Rombout werd daarom naar voren geschoven als zijn spreekbuis, maar gezien zijn overstap lijkt het erop dat hij die rol niet meer wilde vervullen. Mogelijk heeft die overstap te maken met de kritiek op lijsttrekker Van Puyvelde.

Vraagtekens

Er werden vraagtekens gesteld bij zijn integriteit toen hij als bestuurder van Den Dullaert weigerde om inzage te geven in de jaarcijfers. Bovendien liet hij de statuten aanpassen, zodat hij langer kon aanblijven als bestuurder, tot ver na zijn pensioen.

Rombout was nog niet bereikbaar voor commentaar.