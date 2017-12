Boe roepen en zuchten tijdens discussie Nollebos

De gemeente richtte een extra zaal in vanwege het grote aantal bezoekers. (foto: Omroep Zeeland)

Al jaren wordt er gediscussieerd over het Nollebos in Vlissingen en donderdagavond was het weer zover. Tijdens een adviesraad presenteerden de wethouder en een landschapsarchitect een nieuw plan, of tenminste een aanzet tot een plan.

Ambitie tonen

Concrete plannen voor het Nollebos zijn er nog steeds niet, maar daar moet wat wethouder John de Jonge betreft verandering in komen. Hij zei dat het tijd wordt dat Vlissingen z'n ambitie toont wat het Nollebos betreft.

In maart vormden actievoerders een menselijk blok in het Nollebos (foto: Omroep Zeeland)

Landschapsarchitect Jan van Minnebruggen van Bosch Slabbers gaf in opdracht van de gemeente een presentatie over de mogelijkheden met het park en liet foto's zien van bankjes en speeltoestellen. Aan het eind van zijn verhaal stelde hij voor om met alle belanghebbenden rond de tafel te gaan om de opties te bespreken.

Boegeroep

In de extra zaal die was ingericht voor de vele bezoekers van de vergadering, volgde boegeroep op de presentatie en ook de raadsleden reageerden allesbehalve enthousiast. De meeste raadsleden vroegen zich af waar Vlissingen het geld voor de plannen vandaan moet halen.

Mond gesnoerd

Omdat de gemoederen meestal hoog oplopen als het over het Nollebos gaat, was de vergadering aan strikte regels gebonden. Zo mochten de raadsleden tot ongenoegen van sommigen maar een beperkt aantal vragen stellen. Zo zei Marin de Zwarte van het CDA: "Ik heb het gevoel dat ons de mond gesnoerd wordt, omdat men bang is voor vragen."

Verslaggever Anoek de Gardeijn vroeg bezoekers naar hun reactie:

