Zeeland wordt wakker: stropers, vondelingenkamer en Nollebosdiscussie

(foto: Omroep Zeeland)

Tweede vondelingenkamer

In ziekenhuis ADRZ in Goes is een vondelingenkamer van de Stichting Beschermde Wieg geopend. Zeeland is daarmee de eerste provincie in Nederland met twee van dit soort kamers. Volgens de stichting zijn deze juist in Zeeland hard nodig.

Samen met groene BOA's op zoek naar stropers in de gemeente Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Stropers niet beboet

Particuliere jachtopzieners in het buitengebied werken voorlopig nog 's avonds zonder hulp van groene opsporingsambtenaren (boa's) van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Deze boa's werken 's avonds niet omdat ze zich onveilig voelen en dat komt onder meer doordat ze geen wapens mogen dragen. De jachtopzieners hebben die boa's nodig om bekeuringen uit te schrijven tegen bijvoorbeeld stropers.

(foto: Omroep Zeeland)

Nollebosdiscussie

In de gemeenteraad van Vlissingen is gisteravond opnieuw gepraat over de plannen voor het Nollebos. Die discussie was een half jaar platgelegd door de gemeente, omdat de emoties in de gemeenteraad te hoog opliepen.

Ganzen in de polder (foto: Liesbeth Polderman uit 's-Heer Abtskerke)

Het weer

Na een koude en lokaal wat grijze start is er vandaag verder een mix van wolkenvelden en soms wat zon. Er valt een lokale bui en bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind wordt het 6 graden.