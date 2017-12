Nederlandse vlag komt prominent in raadzaal van Terneuzen

De Nederlandse vlag (foto: CC0)

Cees Freeke van 55 terneuzen kwam met het idee nadat ook in de Tweede Kamer en in andere raadzalen inmiddels de Nederlandse vlag is neergezet. "Als je naar een boot kijkt, vraag je: onder welke vlag vaart die? De vlag is heel belangrijk. Het is je identiteit", zei Cees Freeke van de partij 55 terneuzen gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Volgens Freeke houdt ieder volk van zijn vlag. "Kijk naar Amerika, Frankrijk en naar het Turkse volk. Ik denk dat het er een beetje bijhoort. Laten wij het alsjeblieft ook doen."

Trouw aan de grondwet

"Het college heeft hier geen moeite mee", reageerde burgemeester Jan Lonink. "Wij beloven in deze zaal getrouw aan de grondwet en dat we de wetten zullen nakomen. Dat doen we voor het koninkrijk Nederland en daar kan geen twijfel aan zijn."

De motie werd door alle partijen unaniem aangenomen, vertelde Freeke vanochtend in Zeeland wordt wakker op de radio.