Ruim 500 extra ogen kijken mee met de Zeeuwse politie

Begin 2017 deed de Zeeuwse politie een oproep: meld uw beveiligingscamera's aan bij het project Camera in Beeld. Daar is gehoor aangegeven, al kan het nog stukken beter. Landelijk zijn inmiddels 160.000 camera's geregistreerd in de databank. Wie op basis van bevolkingsdichtheid uitrekent hoeveel Zeeland er dan zou moeten hebben, komt op zo'n 3.500 camera's uit. In die zin zijn 500 aangemelde camera's weinig.

Meeste camera's op Walcheren

De meeste camera's hangen op Walcheren, zo'n 300. In Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterscheldebekken zijn in elke regio zo'n honderd camera's aangemeld. Toch is Peter Havelaar, teamchef bij de politie, niet ontevreden. "Begin dit jaar zijn we met niets begonnen in Zeeland, in andere delen van het land draait het project Camera in Beeld al veel langer. Dan is 500 camera's best mooi, maar natuurlijk hopen we dat nog veel meer Zeeuwen met een camera zich aanmelden."

Bewakingscamera (foto: Omroep Zeeland)

Het helpt de politie bij hun opsporingswerk om te weten waar in Zeeland camera's hangen. De politie kan zo bij een misdrijf in één oogopslag zien, of er mogelijk beelden zijn gemaakt. De politie kan overigens niet live meekijken met de beelden, maar moet ze opvragen met toestemming van de officier van justitie.

Voor het gebruik van de beelden zijn wel regels opgesteld: - Opnamen mogen alleen gemaakt worden om persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen te schenden.

- Het is verplicht om door middel van een bordje of sticker kenbaar te maken dat er een camera hangt die beelden maakt.

- De opgeslagen beelden mogen doorgaans maximaal 28 dagen bewaard worden. Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Het zijn tot nu toe vooral ondernemers die hun beveiligingscamera's laten registreren in de databank, maar particulieren worden daartoe ook van harte uitgenodigd, laat de politie weten. Zeeuwse camerabezitters die hun camera's willen aanmelden bij Camera in Beeld kunnen dit doen via: www.politie.nl/cib