Door slechte conditie strandde potvis Pieter in Domburg

Onderzoekers bekijken ingewanden van aangespoelde potvis om doodsoorzaak te achterhalen (foto: Omroep Zeeland)

"Dat kunnen we afleiden uit spekdiktes en de staat waarin de spieren verkeerden", vertelt Lonneke IJsseldijk, coördinator van het onderzoek naar gestrande zeezoogdieren. "Deze walvis verkeerde duidelijk in een slechtere conditie dan bijvoorbeeld de potvissen die we in 2016 zagen op Texel."

Op dit moment kijkt een dierenarts-patholoog of het dier mogelijk ook ziek was, waardoor het verdwaalde in de Noordzee. De faculteit probeert ook te achterhalen hoe het dier in de Noordzee terecht is gekomen, omdat potvissen daar van nature niet komen.

Borrelhapje

Volgens de faculteit heeft Pieter z'n laatste normale maaltijd tussen Noorwegen en IJsland opgegeten. "Onderin de maag bevonden zich nog enkele inktvisbekjes, overblijfselen van inktvissen uit noordelijke wateren, die in de Noordzee niet voorkomen", vertelt Mardik Leopold, marien bioloog van Wageningen Marine Research.

"In de darm werden nog wat resten van een andere noordelijke prooi gevonden: een zeeduivel die ongeveer drie en een halve kilo zwaar geweest moet zijn. Een flinke vis, maar voor een potvis van 25 ton niet meer dan een borrelhapje."

De potvis heeft in de Noordzee nog een kabeljauw van 85 centimeter verorberd. Hij spoelde uiteindelijk op vrijdag 1 december aan op het strand van Domburg.

Lees ook: