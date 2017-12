'De NVWA is mij 100.000 euro verschuldigd'

Er zit weer leven in de stallen van Jan Mol. Een half jaar terug was dat wel anders. Toen was het in één stal doodstil. De kippen moesten daar weg, omdat er fipronil was gebruikt in de stal. Nu lopen en tokken er in twee stallen 21.000 kippen rond. Mol staat er met een dubbel gevoel tussen. "Aan de ene kant blij dat er weer leven zit in de stal, aan de andere kant knaagt de onzekerheid."

Mogelijk nog steeds in eieren

Ondanks dat hij zijn stal drie keer heeft schoongemaakt met waterstofperoxide, is de kans groot dat hij de eerste maanden de eieren van zijn kippen kan weggooien. "Fipronil is zo'n hardnekkig spul. De kippen krijgen het waarschijnlijk toch nog binnen en dan komt het, zij het in kleine doses, toch in de eieren terecht."

Verder mag hij de mest van de dieren niet op de normale manier verwerken. Die moet opgeslagen worden in containers. Dat kost geld. Mol is boos en gefrustreerd.

Jan Mol, kippenboer uit Nisse, gedupeerde fipronil schandaal (foto: Omroep Zeeland )

De NVWA wist volgens hem al veel eerder van de problemen met het spul en had dus ook veel eerder kunnen ingrijpen. "Toen ze het wisten, hadden nog maar enkele boeren het gebruikt. Als ze het toen naar buiten hadden gebracht, was het nooit zo uit de hand gelopen."

Mol hoopt op betere tijden. "Als over een paar maanden het spul niet meer in de eieren zit, hoop ik op een goede prijs. Maar ik kan je vertellen, ik heb er stress van."

Wanneer de rechtszaak dient, is nog niet bekend.

