Vier mannen opgepakt na wilde achtervolging

(foto: Politie)

Agenten zagen rond 00.45 uur een bestelauto bij een benzinestation bij Krabbendijke tegen het verkeer inrijden. Ze wilden daarom de auto controleren, maar de bestuurder reed met hoge snelheid weg. Volgens de politie reed de bestelauto zonder licht in de richting van Yerseke. Er ontstond een wilde achtervolging, waarbij de politieauto beschadigd raakte.

Vluchtauto in brand

Een half uur later kwam er bij de politie een melding van brand binnen. In de Fuchsialaan bleek de vluchtauto in brand te staan.

De politie vermoedde dat er vuurwerk in de auto lag, waarop agenten besloten om de omliggende woningen direct te ontruimen. Volgens de politie waren er harde knallen te horen. De auto brandde helemaal uit. Door de brand raakten ook drie andere auto's beschadigd die dichtbij stonden. Na onderzoek bleek dat de vluchtauto een paar dagen geleden was gestolen.

Mannen weggerend

Volgens ooggetuigen waren twee inzittenden weggerend. Om 02.00 uur heeft de politie een verdachte auto gecontroleerd en de vier mannen die erin zaten aangehouden. Ze komen uit Roosendaal (19), Vught (23), Sint Willebrord (23) en Rucphen (27). De politie onderzoekt wat hun met de achtervolging en de brand te maken hebben.

Ze zitten alle vier nog vast in het politiecellencomplex bij Torentijd.