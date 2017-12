Statenlid Van Tilborg (SP) stopt definitief

(foto: Omroep Zeeland)

Een terugkeer is voor Van Tilborg nog lang niet aan de orde. Hij zegt dat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen van zijn depressie en zijn burn-out. In de statenzaal zat hij daarom na zes jaar niet op een van de zetels, maar op de publieke tribune. "Een vreemde gewaarwording" zegt hij tegen onze verslaggever Marcel Decraene. "Maar er is ook een last die van me afgevallen. De fractie kan gewoon doorgaan met het werk, maar dan zonder mij."

Roland van Tilborg praat vrijuit over zijn psychische ziekte, waar vaak nog een taboe op rust, zeker in een vaak behoudende provincie als Zeeland. Maar dat deert Van Tilborg niet. Een typich SP-trekje om ook ziekte strijdvaardig op te pakken? "Nee", denkt Roland van Tilborg, "het past vooral bij mij, maar is ook weer een valkuil hoor. Samen met perfectionisme en alles willen aanpakken."

Door zijn ziekte heeft Van Tilborg inmiddels wat afstand genomen van de politieke praktijk. In de Staten viel hem vandaag nog op. "Wat wordt er toch een hoop gepraat en weinig gezegd."

Het nu oud-Statenlid streeft ernaar op niet al te lange termijn terug te keren naar baan, hij is fractiemedewerker van de SP in de Tweede Kamer. Verder wil hij vooral niet te hooi op zijn vork nemen. Van Tilborg staat overigens wel in Tholen op plaats zeven van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Lees ook: