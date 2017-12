Deel dit artikel:











Franca Treur schrijft kerstfeuilleton

Franca Treur schrijft een kerstfeuilleton voor Radio 4. In het programma De Ochtend van 4 is van maandag 18 december tot en met zaterdag 23 december een verhaal in zes afleveringen over een ouder stel te horen.

Schrijfster Franca Treur (foto: Omroep Zeeland) De schrijfster uit Meliskerke schreef een verhaal over een paar dat voor het kerstdiner is uitgenodigd bij hun zoon en nieuwe vriendin. Rode draad in het verhaal is racisme. Treur koos dat thema vanwege het maatschappelijke debat over racisme van afgelopen jaar.