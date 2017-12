Deel dit artikel:











'Fout parkeren' kost schipper straks minimaal 210 euro

De tijd van waarschuwen is voorbij. Vanaf nu worden 'foutparkeerders' in de haven van Terneuzen aangepakt. Dat laat het havenbedrijf North Sea Port weten. Als een schipper zich vooraf niet heeft aangemeld voor het afmeren in de haven kan hij op een boete rekenen.

Schepen in de sluis bij Terneuzen (foto: Rijkswaterstaat) Vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis heeft het havenbedrijf gekeken naar een efficiënter ligplaatsenbeheer waarbij schippers zich vooraf moesten aanmelden. De gewenningsperiode van drie maanden is nu voorbij. Voor wie zich niet aan de regels houdt, is er voortaan een boete van minimaal 210 euro. De strengere regels voor afmeren gelden voor het Zijkanaal A en het Noorddok. In deze delen van de Terneuzense haven staan ook borden die de schippers hierop wijzen. Later volgen andere delen van de haven.