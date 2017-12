'De tasjesdieven staan er goed op!'

Of, beter gezegd, de daders zijn óp beeld. Ze waren goed te zien op beelden van beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven in de buurt. De politie kon gemakkelijk aan dat materiaal komen vanwege een nieuwe samenwerking.

Burgers helpen boven vangen

Begin dit jaar startte de politie in Zeeland met het project Camera in Beeld. Inwoners en bedrijven die een beveiligingscamera hebben, kunnen deze bij de politie registeren. Als er een misdrijf wordt gepleegd, kan de politie in de database kijken of er een geregistreerde camera in de buurt is. Die beelden worden vervolgens opgevraagd en voor het onderzoek gebruikt. Burgers en bedrijfsleven helpen zo boeven vangen.

Toen de politie aan Willem Burger van de winkel Dille & Kamille vroeg of hij zijn camera's wilde registreren, hoefde hij er niet over na te denken. "Het is alleen maar goed als wij, als winkeliers, de politie helpen. Het draagt ook bij aan de veiligheid. Of in ieder geval aan het veiligheidsgevoel."

Deze tasjesdief wordt nog gezocht, de andere is inmiddels bekend (foto: Opsporing Verzocht)

Het geval van Sylvia's gestolen tas laat zien dat het systeem werkt. De tas werd meegenomen door twee mannen. Dat weten we niet alleen omdat een winkelmedewerkster achter de twee aanrende - en de tas terug wist te krijgen - maar dus ook omdat de mannen goed zijn vastgelegd op camera's in de straat.

Beelden in Opsporing Verzocht

Verschillende inwoners en winkeliers in de Langeviele doen mee met het project Camera in Beeld. Een paar hadden de daders gefilmd en dus kon er een signalement worden gemaakt. Omdat de politie er maar niet achter kwam wie de mannen waren, werd er een oproep gedaan bij Opsporing Verzocht. De politie weet nu wie één van de twee mannen is.

Sylvia Munniks tas werd gestolen maar dankzij hulp uit de straat zijn de daders in beeld (foto: Omroep Zeeland)

Sylvia gaat nog steeds met een gerust hart door de Langeviele. "Erg fantastisch dat door oplettendheid en behulpzaamheid de zaak nu zover is. Ik hoop dat het altijd blijft, die hulp. Als je elkaar kan helpen, doe het alsjeblieft! Het kan het verschil maken."

Nu een andere tas gekocht

Ze heeft wel van het voorval geleerd. "Ik heb nu een andere tas. Die doe ik om mijn schouder als ik de winkel in ga. Dan kan ik niet vergeten om de tas mee te nemen."