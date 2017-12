Grote vlam te zien bij Dow Terneuzen

Fakkelen bij Dow van ver te zien (foto: Omroep Zeeland)

Bij affakkelen wordt een overschot aan grondstoffen verbrand waardoor een grote vlam ontstaat.

Bij Dow wordt vaker om gefakkeld. Deze keer is de vlam bijzonder hoog. Volgens een woordvoerder omdat de opgestarte kraker een van de grootste fabrieken van het terrein is.

Het is niet duidelijk hoe lang nog moet worden gefakkeld. Mogelijk tot in de loop van vrijdagavond of -nacht.