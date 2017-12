SportZeeland zoekt naar verborgen talenten

Op de drie verschillende talentdagen geven zo'n 230 jongeren het beste van zichzelf op sportgebied. Zij zijn geselecteerd door hun eigen gymleraren. "De docenten zijn dus heel belangrijk in het proces van talentherkenning", erkent Gerben Schram van SportZeeland. "Zij leveren de sporters bij ons aan. Door die bijkomende taak zijn zij ook anders naar de leerlingen gaan kijken. Dus ik denk dat deze aanpak eveneens een positief effect heeft op het onderwijs."

Lang en sterk, of explosief en snel

De leerlingen worden bij de selectie ingedeeld in drie verschillende profielen: lang en sterk, explosief en snel en uithoudingsvermogen. "De scholieren moeten op basis van hun profiel vervolgens verschillende testen en oefeningen doen op de talentdag", vertelt Nathalie Jeras die de talentdagen begeleidt. "Zo wordt er bij explosief en snel vooral naar explosief vermogen gekeken. De leerlingen fietsen dan maximaal vijf seconden, terwijl bij het profiel lang en sterk die fietstest veel langer is."

Volgens Jeras is er aan talent in elk geval geen gebrek. "Ik heb vandaag al veel explosieve kinderen gezien. Tot nu toe zijn er snelle tijden gelopen en ook de wendbaarheidstesten gaan hier goed. Ik ben benieuwd wat de uiteindelijke resultaten zijn, maar ik heb het idee dat dit een goede lichting is."

Gino de Jong is één van de vele deelnemers in het profiel explosief en snel. "De gymdocent vindt dat ik heel snel ben en vroeg daarom of ik naar de talentdag wilde gaan", vertelt Gino. "Ik speel weliswaar voetbal bij JVZO, maar wellicht heb ik ook talent voor andere sporten. Daarom leek het me leuk en leerzaam om aan deze talentdag mee te doen."

Zeker voor herhaling vatbaar

De talentdag is De Jong goed bevallen. "Ik heb de indruk dat het wel goed ging. Bovendien was het leuk, omdat je actief met sport bezig bent. Nu gewoon weer naar school, maar deze eerste talentdag is zeker voor herhaling vatbaar."