Carnavalsles moet optocht Sas deelnemers opleveren

Carnavalsleerlingen met hun eigen creatie (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Jan Vereecken van carnavalsstichting De Drie B's zijn kinderen steeds minder bezig met hun handen. Ook is het niveau zo hoog geworden de laatste jaren, dat het voor kinderen niet meevalt om aan te haken.

Nog zeker 2 jaar carnavalslessen

Carnavalsstichting De Drie B's uit Sas van Gent geeft de les met als doel om de kinderen enthousiast te maken voor de optocht. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de afgelopen anderhalve maand gewerkt aan knutselprojecten waardoor ze de basis leren om mee te doen aan een carnavalsoptocht. Er is een contract van drie jaar afgesloten met sponsoren waardoor het project nog twee jaar doorgaat.

De kinderen krijgen les in kleien, verfspuiten en het naaien van kleding. Het is de basis om straks zelf een carnavalscreatie te maken.

"Mijn opa en oma vinden carnaval stom"

De leerlingen die meedoen zijn enthousiast. "Ik wil later ook wel meedoen aan de grote stoet, want het is leuk om zelfs kleding te maken." De kinderen hadden vooraf gedacht dat het veel moeilijker is, maar dat blijkt mee te vallen. Toch is niet iedereen enthousiast. "Mijn oma en opa vinden carnaval stom. Ik ga later niet meedoen.