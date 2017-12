TOGO gaat nog één jaar verder met trainer Joziasse

(foto: Omroep Zeeland)

Joziasse is in 2015 als trainer aan de slag gegaan bij de korfbalvereniging en heeft nog steeds de doelstelling om naar de tweede klasse te promoveren. Hij is op de goede weg, want TOGO staat momenteel aan de leiding in de derde klasse met acht punten uit vijf wedstrijden.

De trainer is verheugd over zijn verlengd verblijf bij TOGO. "Het is uitzonderlijk dat ik een vierde seizoen bij een vereniging blijf, maar door de ontwikkelingen en de nieuwe route die we met de spelers hebben ingeslagen, doe ik dit graag", aldus Joziasse. Naast Joziasse zal overigens ook Annelies van Zon langer bij de technische staf van de vereniging blijven.