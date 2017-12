Marine zoekt met onderwaterrobots naar vermiste visser

De Marine zet de Remus 100 in voor de zoektocht onder water. "Het is een vrij geavanceerd robotsysteem dat wij vooraf kunnen programmeren om in een bepaald gebied te zoeken," legt Rick In de Braekt van de Defensie Duikgroep uit. "Het apparaat scant met zijn sonar de bodem en bij terugkomst analyseren wij die beelden."



Het zoekgebied is 800 meter breed en tweeënhalve kilometer lang. Het gaat van de Oosterscheldekering tot de Noordzijde van Neeltje Jans. "Het is groot en door de omstandigheden ook een lastig gebied," vertelt In de Braekt. "Vooral de stroming maakt het zoeken moeilijk."

(foto: Omroep Zeeland)

De beelden van de Remus 100 worden nauwkeurig geanalyseerd in het station van de KNRM op de Faelweg in Veere. De objecten die daarop te zien zijn worden van alle kanten bekeken door Steve Elting van de Koninklijke Marine. "We kunnen opmeten hoe groot ze zijn en we kijken bijvoorbeeld naar de vorm en de schaduw. Daardoor kunnen we zien hoe hoog het object van de bodem staat."



In de twee dagen dat de sonarapparatuur is ingezet, is er nog geen spoor van de vermiste visser gezien. Volgende week wordt er verder gezocht.

(foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: