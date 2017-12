Na duizenden uren hard werken: Zeeuwse nachtvlinders in één atlas

800.000 gevangen, bestudeerd en vrijgelaten

De vrijwilligers zijn er trots op. Samensteller Anton Baaijens: "Vanaf 2007 hebben we eraan gewerkt met vrijwilligers door heel de provincie. 800.000 vlinders zijn gevangen, bestudeerd en weer vrijgelaten.

De vlinders zijn gevangen in speciale lichtbakken met ultraviolet licht. Die stonden bij mensen op het erf of in de wei. De vrijwilligers kwamen dan 's ochtends de inhoud van de bakken bekijken. Soms zaten er wel 1.000 insecten en vlinders in.

In alle soorten, maten en kleuren

Hoewel de meeste soorten alleen 's nachts uren actief zijn, zijn er ook nachtvlinders overdag te zien. Zoals de gamma-uil en de sint-jacobsvlinder. Naast onopvallende motten zijn er ook soorten met veel kleuren. Ook in grootte varieren ze in Zeeland sterk. Van piepkleine diertjes tot windepijlstaart bijvoorbeeld, die heeft het formaat van kleine zangvogel.

Eén van de 600 soorten nachtvlinders te vinden in de Nachtvlinderatlas (foto: Omroep Zeeland )

Net als bij andere insecten gaat het achteruit met het aantal nachtvlinders. Dat komt door de aanleg van wegen, stadsuitbreiding, gebruik van gif, maar ook lichtvervuiling en het verdwijnen van wilde bloemen. Baaijens hoopt dat er door dit boek meer aandacht komt voor de vlinders.

Favoriet

Baaijens heeft ontelbare uren gespendeerd aan de vlinders. Hij vindt ze allemaal mooi en bijzonder. Zijn favoriet: De Roomvlek. Groot en heel zeldzaam. En in de atlas te vinden.

Meer informatie bij het Zeeuws Landschap.