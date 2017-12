Deel dit artikel:











Groene Ster pakt een punt tegen Veerhuys

Groene Ster heeft in een belangrijk duel tegen Veerhuys met 4-4 gelijkgespeeld. Groene Ster kreeg in de eerste helft twee doelpunten tegen, maar wist terug te komen. Met een man minder kwam de ploeg van trainer Samir Yaaqobi zelfs op een 3-4 voorsprong, maar in de slotfase maakte Veerhuys nog gelijk. De wedstrijd was een belangrijk duel in de strijd om de play-offs. De beste vier ploegen spelen daarin om de landstitel.

Saïd Bouzambou (foto: Paul ten Hacken) Groene Ster kwam slecht uit de startblokken. Door balverlies van El Kaddouri wist Younes Darri de uitploeg halverwege de eerste helft op een 0-1 voorsprong te zetten. Veerhuys vergrootte de voorsprong daarna zelfs naar 0-2. Een snelle counter werd benut door Jorg Ooievaar. Kort voor rust deed Groene Ster nog wat terug door een treffer van Abdoe Abdenbi. Al snel in de tweede helft bracht Saïd Bouzambou Groene Ster op gelijke hoogte. Halverwege de tweede helft leek het echter alsnog mis te gaan toen Mo Darri de 2-3 maakte. Tot overmaat van ramp kreeg Abdoe Abdenbi een tweede gele kaart, waardoor hij van het veld moest. Tegen de verwachtingen in maakte Groene Ster daarna toch de gelijkmaker via Josimar Pattinama. De ploeg kon zijn geluk niet op toen daarna Saïd Bouzambou de 4-3 binnenschoot. Met een man minder kon de thuisploeg echter niet de drie punten pakken tegen Veerhuys. Kort voor tijd bepaalde Mo Darri de eindstand op 4-4. Beeldverslag van de wedstrijd volgt later...