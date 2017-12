Deel dit artikel:











De afgelastingen van het amateurvoetbal van 16 december op een rijtje

Door de slechte weersomstandigheden zijn er veel wedstrijden afgelast in het amateurvoetbal. Hieronder een zo volledig mogelijke lijst van de clubs waarvan de wedstrijden niet door gaan. Mist u een wedstrijd geef het aan ons door via Twitter op @omroepzldsport of via het Omroep Zeeland WhatsApp-nummer: 06-53289868.

Voetbalwedstrijden afgelast (foto: OZ) Hoofdklasse A - afgelast Zwaluwen - Argon

Smitshoek - Swift 1e klasse B - afgelast Heerjansdam - VVGZ

Bruse Boys - SHO

Kloetinge - Nieuw-Lekkerland 2e klasse E - afgelast Serooskerke - Klundert

Oostkapelle - De Meeuwen

FC Axel - MZC'11 3e klasse A- afgelast Lewedorpse Boys - VCK

Dauwendaele - RCS

Kruiningen - GPC

Zaamslag - Wemeldinge 3e klasse B - afgelast ZSC'62 -VVC'68 4e klasse A - afgelast Veere - Hoedekenskerke

Domburg - De Westhoek

SKNWK - Luctor Heinkenszand

WIK'57 - Jong Ambon

Colijnsplaatse Boys - Patrijzen

De Noormannen - Nieuwland 4e klasse B - afgelast Cadzand - SPS

Stavenisse - Spui

Kwadendamme - Vrederust