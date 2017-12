Hans Wijers verkozen tot invloedrijkste Nederlander

De Volkskrant presenteert dit jaar voor de twaalfde keer de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. In totaal staan vier Zeeuwen op de lijst. Een aantal mensen wordt om praktische redenen uitgesloten van de ranglijst. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en ministers en staatssecretarissen zijn uitgesloten. Zij vormen zelf al het centrum van de macht. De leden van de Tweede Kamer doen ook niet mee.

Invloedrijkste Zeeuwen in Top 200

1. Hans Wijers (Oostburg)

Van mei 2003 tot mei 2012 was hij de bestuursvoorzitter van AkzoNobel. Van 1994 tot 1998 was hij minister van Economische Zaken (D66) in het eerste kabinek-Kok. Hij is nu president-commissaris van Heineken, president-commissaris van het Concertgebouw en voorzitter van Natuurmonumenten. Volgend jaar wordt Wijers president-commissaris van ING.

12. Dick Boer (Axel)

Boer is bestuursvoorzitter van Ahold Delhaize en vicevoorzitter van VNO-NCW. Hij is ook lid van de raad van advies van G-Star RAW.

70. Jan Peter Balkenende (Biezelinge)

Van 2002 tot 2010 was Balkenende (CDA) minister-president. Hij werd daarna partner bij adviesfirma Ernst & Young en commissaris bij ING. Balkenende is trekker van de 'Dutch Sustainable Growth Coalition', een samenwerkingsverband van acht multinationals die zich inzetten voor duurzame groei.

87. Jan Kees de Jager (Kapelle)

Namens het CDA was hij van 2010 tot 2012 minister van Financiën in het kabinet-Rutte I. Daarvoor was hij staatssecretaris van Financiën. Hij is nu financieel-directeur van KPN.