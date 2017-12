Deel dit artikel:











Van 't Westende meteen klaar bij debuut World Masters

Bij zijn debuut op de World Masters in Sint-Petersburg is Sam van 't Westende uitgeschakeld in de eerste ronde. De uit Vlissingen afkomstige judoka, die uitkomt in de klasse -73 kilogram, verloor in zijn openingspartij van de Zweed Tommy Macias.

Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures) Van 't Westende verloor van de nummer zes op de wereldranking op ippon. Van 't Westende zelf staat veertien plaatsen lager op die lijst.