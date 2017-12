Uitvinder Sietz Leeflang (84) uit Breskens overleden

Naast uitvinder was Leeflang milieuactivist. Hij vond dat iedereen met behulp van nieuwe technieken in staat was om milieuvriendelijker te wonen en te leven en maakte er zijn levenswerk van om daarvoor nieuwe technieken te ontwikkelen.

Innovatieve en duurzame producten

Hij groeide op in Haarlem en richtte in 1970 in Boxtel De Kleine Aarde op, een boerderij waar werd geëxperimenteerd met innovatieve en duurzame producten. Zeven jaar later startte hij ook de Twaalf Ambachten, een centrum voor het ontwikkelen van alternatieve technieken.

In die periode ontwikkelde hij onder meer waterbesparende douchekoppen, efficiënte houtkachels en het helofytenfilter, een manier om water te zuiveren met behulp van planten met bacteriën in hun wortels die onder meer schoonmaakmiddelen kunnen afbreken. Ook bedacht hij de nonolet: een niet-stinkend composttoilet.

Zijn tijd ver vooruit

Volgens zijn medestanders was hij zijn tijd ver vooruit, maar buiten de eigen kring werden zijn ideeën met veel scepsis ontvangen. Ze zouden niet praktisch haalbaar zijn.

In 2005 beantwoordde hij de roep van de zee en verhuisde naar Breskens. En ook hier kroop het bloed waar het niet gaan kan en richtte hij in Oostburg De Nieuwe Ambachterij op, een werkplaats waar hij duurzame toepassingen ontwikkelde die direct toepasbaar zijn bij de mensen thuis.

Stralingswarmte-absorberende vloer

Een van zijn meer recente projecten was het ontwikkelen van een stralingswarmte-absorberende vloer. In combinatie met elektrische infraroodpanelen die plaatselijke stalingswarmte afgeven zou dit volgens Leeflang een goede manier zijn om alleen te verwarmen op die plekken waar het nodig is.

In zijn laatste jaren was Leeflang vooral op zoek naar jongeren om een bedrijfje mee te starten dat enkele van zijn producten op de markt zou kunnen brengen, zoals zijn waterbesparende douchekop. Hij bleef tot het einde nieuwe ideeën bedenken. Naar eigen zeggen kon hij niet stoppen met zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen.

Uitvinder Sietz Leeflang (84) uit Breskens overleden (foto: Omroep Zeeland)

Leeflang was al geruime tijd ziek en is afgelopen donderdag overleden. Vandaag werd zijn overlijden bekendgemaakt. Hij wordt woensdag begraven in Breskens.

Lees ook: