Agent en verdachte gewond na aanhouding Middelburg

(foto: Politie)

Agenten zagen rond 01.00 uur dat een groep mannen uit een café op de Vlasmarkt werd gezet. Eén van de mannen wilde een flesje bier openen. Maar een agent vertelde hem dat dat niet mocht. Een andere man uit de groep begon daarop de agent uit te schelden.

Gewond na aanhouding

Agenten namen deze man apart om zijn identiteit te controleren en hem aan te spreken op zijn gedrag. Daar was hij blijkbaar niet van gediend, want hij probeerde één van de agenten te slaan. De agent wist de klap af te weren. De verdachte is vervolgens aangehouden. Omdat de man zich zo hevig verzette, raakte hij gewond. Ook de agent raakte gewond.

Aangifte

De verdachte is in de cel nagekeken door een arts. De agent heeft aangifte van belediging gedaan tegen de verdachte.