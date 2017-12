Daar sta je dan... te wachten voor de brug

De gemeente Terneuzen heeft het idee dat het de laatste tijd beter gaat, maar is nog niet helemaal tevreden over de bewegwijzering. "We blijven erover praten met Rijkswaterstaat, maar vinden dat de dynamische borden (die de goede route aangeven), nog wel verbeterd mogen worden", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De huidige bewegwijzering (dynamische borden) in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Mensen vinden wachten niet altijd erg

Rijkswaterstaat vermoedt dat veel mensen de borden missen, omdat ze het navigatiesysteem in de auto te veel volgen. Als de eerste brug (vanuit de Westerscheldetunnel gezien) dan open staat, stuurt het navigatiesysteem de automobilisten toch richting die brug. "Omkeren en naar de andere brug rijden is geen probleem, er is immers geen tegemoetkomend verkeer. Overigens vinden sommige mensen het ook helemaal niet erg om voor de brug te staan. Ze genieten van het schouwspel dat aan hen voorbijtrekt", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.