Hoek ten onder tegen promovendus Nootdorp

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Na twee zeges op rij (2-3 tegen Noordwijk en 3-0 tegen Rijsoord) moest Hoek in de laatste competitiewedstrijd van 2017 opdraven tegen Nootdorp. Dat is een promovendus in de hoofdklasse en staat op de elfde plek, vijf plekken lager dan Hoek. Toch kwam Hoek op achterstand. In de blessuretijd rondde Marcley Manuele een goede counter af. Nootdorp ging zodoende met een 1-0 voorsprong de rust in.

In de tweede helft waren er wel een aantal kansen voor Hoek. Zo miste Thomas van Renterghem een goede kans op de gelijkmaker, die er ook niet meer kwam.

Door dit resultaat staat Hoek nu op de zevende plaats in de rangschikking. Op 20 januari gaat de competitie verder en dan speelt het tegen AFC.

Scoreverloop

1-0 Manuela (45+2)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh, Van Renterghem (Beshliaha/87), Vandepitte, Verwilligen, Martens (Vitukynas/68), Impens, Leroy (Zeegers/78), Ceesay