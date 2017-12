Oemoemenoe plaatst zich voor kampioenspoule

Beeldfragment uit HRC - Oemoemenoe (foto: Omroep Zeeland)

Het ging van een leien dakje voor Oemoemenoe deze middag. De rugbyclub ging maar met één missie naar Den Haag en dat was winnen. Vooral dankzij uitblinkers Jackson Frawley en Joey Luitwieler kwam het al snel op een ruime voorsprong in de eerste helft. Omdat HRC daar helemaal niks tegenin wist te brengen, stond het maar liefst 0-23 bij het rustsignaal in het voordeel van Oemoemenoe.



In de tweede helft ging Oemoemenoe gewoon verder met het dominante spel. Doordat Rhys, Frawley en Legrand een try wisten te verzilveren eindigde de wedstrijd in 0-41 voor Oemoemenoe.



Door het sterke resultaat tegen HRC plaatst Oemoemenoe zich net als vorig seizoen voor de kampioenspoule. De inhaalwedstrijd van volgende week tegen DSR-C is slechts van belang voor de statistieken.



Later vanavond zijn er beelden te zien van de wedstrijden van Oemoemenoe.