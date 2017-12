Geen klap aan zonder kippen en eenden op de kleindierenshow

Vorige week werd de zeer besmettelijke vogelgriepvariant H5 ontdekt bij een eendenfokker in Biddinghuizen. Vanwege besmettingsrisico mogen daarom nu geen kippen en eenden bij elkaar worden gezet. Zelfs niet voor een tentoonstelling van hobbyisten. En dat betekent dat 150 vogels ontbreken. Eeuwig zonde, vindt tentoonstellingssecretaris Erik Schrijver. Hij pleit daarom voor een aanpassing van de regels.

Onze kippen en eenden komen nooit in contact met trekvogels. Het risico op besmetting is daardoor heel klein."" Erik Schrijver, tentoonstellingssecretaris kleindierenshow Kapelle

Volgens Schrijver lopen de kippen en eenden die meedoen aan de shows nauwelijks risico op besmetting met vogelgriep. "Ze zitten eigenlijk altijd afgeschermd binnen of in volières. Ze komen nooit in contact met trekvogels. Het risico op besmetting is daardoor heel klein."

Normaal gesproken staan hier ruim 150 kippen en eenden tijdens de show (foto: Omroep Zeeland)

Van de overheid, die een vervoersverbod en ophokplicht instelde voor commerciële bedrijven, mogen de showvogels wel worden vervoerd, maar niet bij elkaar in een ruimte worden gezet. Schrijver hoopt dat de overheid dat besluit wil aanpassen, zodat de andere hobbyfokkers en hij hun bijzondere vogels weer aan de wereld kunnen laten zien. "Dan kunnen we volgend jaar weer een show houden zoals die bedoeld is, dus met eenden én kippen."

Duiven mogen wel meedoen aan de kleindierenshow in Kapelle, kippen en eenden niet (foto: Omroep Zeeland)

Het is de derde keer in vijf jaar dat vanwege de vogelgriep eenden en kippen niet mogen worden geshowd. "Het is een enorme strop," aldus Schrijver, die zelf ook oude kippenrassen fokt. "Op deze manier verdwijnt de animo bij veel fokkers. Je werkt een jaar naar zo'n show toe en vervolgens kan het niet doorgaan."

Sommige rassen zijn al honderden jaren oud en zie je precies zo terug op de schilderijen van de oude Hollandse meesters" Erik Schrijver, tentoonstellingssecretaris kleindierenshow Kapelle

De kleindierfokkers proberen oude dierenrassen in stand te houden. "Cultureel levend erfgoed" noemt Schrijver het. "Sommige rassen zijn al honderden jaren oud en zie je precies zo terug op schilderijen van de oude Hollandse meesters." Bij de tentoonstellingen gaat het erom dat de dieren zoveel mogelijk voldoen aan de oorspronkelijke rasstandaarden.