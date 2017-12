Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 16 december

Ondanks de vele afgelastingen gingen er in alle klassen toch wedstrijden door vandaag. Hoek verloor door een vroeg doelpunt in en tegen Nootdorp. In de tweede klasse versloeg Nieuwdorp met 1-0 SSV'65 door een doelpunt van Teun Rentmeester. Vosmeer is wel eens lekkerder de Kerst ingegaan. De ploeg uit Oud-Vossemeer verloor met 16-0 in en tegen Halsteren. Hieronder alle uitslagen van zaterdag.

(foto: OZ) Hoofdklasse A Hoek wist de zegereeks van de afgelopen weken niet voort te zetten. In Zuid-Holland ging de ploeg van trainer Jannes Tant onderuit tegen Nootdorp. Hoek blijft op de zevende plaats in de stand staan. 1e klasse B Kloetinge en Bruse Boys kwamen door afgelastingen vandaag niet in actie. SC Feyenoord verspeelde bij Heinenoord de eerste punten van het seizoen. 2e klasse E Terneuzense Boys doet goede zaken onderin door concurrent Prinsenland te verslaan. Urmelon Martis zorgde voor alledrie de doelpunten voor de Zeeuws-Vlamingen. Nieuwdorp wint van SSV'65 en blijft op de tweede plaats staan. 3e klasse A Yerseke en Walcheren pakken de laatste drie punten van 2017, terwijl Vlissingen en Arendskerke gelijkspelen. 3e klasse B Krabbendijke wint voor het eerst dit seizoen niet, Tholense Boys komt twee punten dichterbij. 4e klasse A De enige wedstrijd die vandaag doorging was de Walcherse derby tussen MZVC en Zeeland Sport. De Vlissingers gaan er met de drie punten vandoor. 4e klasse B Grote uitslagen in de vierde klasse B, met Halsteren en DwO'15 die hun topposities weten te handhaven. Voor de ploeg van trainer Marvin Paauwe was invaller Ewout de Graaf matchwinner met twee doelpunten. Vosmeer ging met 16-0 onderuit in en tegen Halsteren. Hoofdklasse A Vrouwen De Vrouwen van IJzendijke hoefden vandaag niet in actie te komen. RVVH en VIOD speelden als enigen wel.