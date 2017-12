Agaba en Sanderse soeverein winnaar Aagtekerkerun

Archieffoto Aggrey Agaba (foto: Omroep Zeeland)

Al vrij snel was duidelijk dat Aggrey Agaba de Aagtekerkerun zou winnen, want hij liep al vroeg aan de leiding. Agaba had voor de bijna veertien kilometer 44 minuten en 24 seconden nodig. De enige loper die enigzins in de buurt wist te blijven was Erwin Harmes uit Middelburg, die afgelopen week ziek was. Harmes finishte in een tijd van 46.05' Ronnie Overgaauw uit Zoutelande kwam als derde over de finish.

De vrouwenwedstrijd was al vrij snel ontdaan van elke spanning. Monica Sanderse uit Vlissingen was oppermachtig en bleef haar stadgenote Renate de Reus meer dan vier minuten voor. Op de derde plaats eindigde Evelien van Sparrentak uit Middelburg.