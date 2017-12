Deel dit artikel:











Dallinga veel te sterk voor Zundert

In de Buffalo League heeft Dallinga.com zich hersteld van een zwakke reeks in de competitie. In een eenzijdige wedstrijd versloeg het vanmiddag STZ Zundert met 8-0. Vooral de prestatie van Fréderic Caudron was van hoog niveau. Hij had slechts achttien beurten nodig voor veertig caramboles.

Dallinga.com (foto: Omroep Zeeland) In de eerste partijen van de dag waren Berry Dallinga en Bart Ceulemans al te sterk voor hun tegenstanders. Dat het team uit Zundert tekort kwam werd nogmaals bevestigd door Steven van Acker. Hij rekende met een stand van 40-32 af met Barry van Beers. Ook Fréderic Caudron deed er nog een schepje bovenop door Roland Forthomme kansloos te laten met 40-20.



Het team van Dallinga hoopt de sterke vorm morgen door te zetten dan spelen ze een uitwedstrijd tegen A1 Biljarts uit Apeldoorn.