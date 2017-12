Oostkapelle en Van Bloppoel uit elkaar

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

Van Bloppoel hield Oostkapelle de afgelopen twee seizoenen via de playoffs in de tweede klasse en dit seizoen staat de club na elf wedstrijden met 16 punten zelfs op de zevende plaats. Volgens voorzitter Hans Barth hoopt Oostkapelle nog voor de Kerst de naam van de nieuwe trainer bekend te maken. De club is momenteel in onderhandeling met een kandidaat en hoopt dat uiterlijk komende week af te ronden.

Voorzitter Barth is zeer tevreden over Van Bloppoel maar na een jaar of drie is het tijd voor een nieuw gezicht voor de groep. "Hiervoor hadden we Harro Hazelaar en die is ook drie jaar trainer geweest. De nieuwe trainer moet in ieder geval goed om kunnen gaan met jonge spelers. Wij hebben een hele jonge spelersgroep met een gemiddelde leeftijd van rond de 21 jaar."

De wedstrijd van Oostkapelle tegen De Meeuwen van vanmiddag werd afgelast en wordt op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.