TOP Arnemuiden verliest boeiend gevecht van Dalto

TOP leed vorige week een forse nederlaag tegen Tempo (34-23), maar die had de Walcherse formatie duidelijk achter zich gelaten. TOP startte flitsend, kwam via twee treffers van Demi Mondeel direct op 2-0 en speelde vooral verdedigend sterk. Dalto kwam halverwege de eerste helft wel terug tot 7-6, maar TOP nam het heft weer in handen en via onder meer prachtige treffers van Emmelie Bouwens en Jorian Schroevers liep de thuisploeg uit naar 12-7. Bij rust was het verschil vier doelpunten (14-10).

Na rust werd er in de eerste vijf minuten geen enkele keer gescoord. Daarna kwam vooral Dalto op gang. De bezoekers kwamen langzaam maar zeker dichterbij, scoorde na een 19-17 achterstand drie keer op rij en kwamen zo voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. TOP wist nog één keer te antwoorden, kwam op 21-20 voor, maar in de slotfase greep het steeds sterker spelende Dalto de overwinning: 22-25. De laatste treffer van TOP Arnemuiden werd gescoord door Petra van Belzen, die vanwege haar zwangerschap voorlopig haar laatste wedstrijd voor TOP speelde.

Door de nederlaag is TOP Arnemuiden nu koploper af. Het heeft, net als Dalto, acht punten uit zes gespeelde wedstrijden.

Later vanavond zijn hier beelden van TOP Arnemuiden-Dalto te bekijken.