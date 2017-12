Deel dit artikel:











Laatste competitieduel GOES voor winterstop afgelast

Hoofdklasser GOES komt vanmiddag niet actie actie. De laatste competitiewedstrijd van het kalenderjaar, thuis tegen Jong FC Den Bosch is afgelast. In dezelfde Hoofdklasse B speelt VC Vlissingen wel. De ploeg van trainer John Karelse neemt het vanaf 14.00 uur op tegen Juliana'31. In de 4e klasse en 5e klasse van het zondagvoetbal zijn de meeste duels afgelast.

Voetbalwedstrijden afgelast (foto: Omroep Zeeland) De conditie van het hoofdveld van GOES maakt het niet mogelijk om tegen Jong FC Den Bosch te spelen. Dat betekent niet dat de Bevelandse club al winterstop heeft. Voor dinsdag staat de derby in het districtsbekertoernooi tegen Kloetinge nog op het programma. 4e klasse en 5e klasse In de 4e klasse A gaan vier wedstrijden niet door. Dat zijn IJzendijke-ODIO, Groede Vivoo, Oostburg-NSV, Clinge-RIA Westdorpe. Een klasse lager is een streep gezet door Aardenburg-Vogelwaarde, Biervliet-Huklsterloo en Hoofdplaat-Schoondijke.