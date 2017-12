Deel dit artikel:











Moederbedrijf Pabo vraagt faillissement aan

Erotiekconcern Beate Uhse heeft in Duitsland faillissement aangevraagd. Beate Uhse is bekend van onder meer de lingerie en seksspeeltjes die via postorderbedrijf Pabo in Walsoorden kunnen worden besteld.

(foto: Pabo) Volgens het bestuur van het moederbedrijf is de faillissementsaanvraag nodig om de herstructurering van het bedrijf op 'duurzame wijze' uit te voeren. Het concern benadrukt dat het faillissement alleen geldt voor het moederbedrijf. Het zou geen gevolgen hebben voor andere bedrijfsonderdelen zoals Pabo. Christine le Duc Eerder was ook Christine le Duc onderdeel van Beate Uhse. Dit onderdeel is dit jaar verkocht aan een groep Nederlandse investeerders. Lening herfinancieren De reden van het faillissement is een mislukte poging om een lening met een waarde van 30 miljoen euro te herfinancieren. Schuldeisers van Beate Uhse gingen niet akkoord met het voorstel. Daardoor was volgens Beate Uhse een faillissement onafwendbaar.