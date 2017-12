De verdachte had het gemunt op deze fiets (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Het station werd omsingeld zodat de verdachte geen kant meer op kon. De verdachte is op heterdaad aangehouden en overgebracht naar Torentijd in Middelburg. De man is een bekende van de politie. De politie is op zoek naar de eigenaar van de fiets.